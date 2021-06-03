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رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وجه بمزج المنظومة الرقمية والورقية بامتحانات الثانوية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الحكومة حريصة على استقرار أداء الطلاب للامتحانا وعدم وجود أي مشكلة ، موضحا إنه تم المتابعة على مدار الأشهر الماضية لمدى استقرار الشبكة الرقمية، مشيرا إلى أن أن هناك ثبات لتجربة الشبكة الرقمية.

 

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن الرئيس اطئن على الاستعداد للامتحانات ووجه الحكومة أن يكون هذا الامتحان بمزيج بين المنظومة الرقمية والمنظومة الورقية للاطمئنان إنه فى حالة حدوث أي مشكلة رقمية يكون معه الامتحان الورقى؟.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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