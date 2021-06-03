شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الطريق الدائرى من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى "أسوان الزراعى" السادسة صباح غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظه الجيزة، عن أنه في إطار تنفيذ تجارب التحميل لكباري مشروع الطريق الدائرى الأوسطي قطاع "البدرشين - مصر الفيوم الصحراوى"، فى الإتجاهين فإنه سيتم إجراء غلق كلى للطريق الدائري الأوسطي في الاتجاهين أمام حركة المركبات تحديداً من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي، وذلك غدا الجمعة الموافق 6 يونيو الجارى، ابتداء من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساء ثم فتح الحركة المرورية مرة أخرى فقط فى الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوي من الساعة 10 صباحاً واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم إلى حلوان.

وأكدت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم، الخميس، أن الإدارة العامة للمرور قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهى كالتالي:

- السيارات القادمة من طريق الأوتوستراد اتجاه طريق الفيوم تقوم بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى طريق أسوان الزراعى

- السيارات القادمة من طريق الفيوم و طريق الضبعة إتجاه طريق الأوتوستراد تسير بإتجاه طريق الفيوم ثم تسلك الطريق الدائري الإقليمي أو الطريق الدائري وفيما يخص السيارات النقل تسلك الطريق الإقليمي فقط.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق أسوان الزراعي لتسيير الحركة المرورية للقادم من طريق الدائري الأوسطي إتجاه طريق أسوان الزراعي وكذلك تعيين الخدمات المرورية اللازمة في المطالع المؤدية لطريق الدائري الأوسطي من طريق أسوان الزراعي لمنع صعود المركبات في الطريق الدائرى الأوسطي.

كما سيتم تعيين الخدمات المرورية بطريق الفيوم بفتحة الدوران الكائنة أمام البوابة الثانية لمدينه حدائق الأهرام لمنع وصول سيارات النقل لميدان الرماية والعودة مرة أخرى لطريق الفيوم وطريق الدائري الاقليمي.