شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بإتاحة النظام الورقى بجانب الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزيري التعليم والاتصالات، للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة، لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقى بجانب الإلكترونى كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.