شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل بعض العربات بخطوط "القاهرة / الإسكندرية" و"منوف/ كفر الزيات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد استبدال عربات بعض القطارات بخطوط القاهرة / الإسكندرية والعكس و طنطا / منوف / القاهرة / كفر الزيات والعكس بعربات روسية جديدة ومميزة اعتبارا من السبت 5/6/2021 وبيانها كالتالى.
أولا : خط القاهرة / الإسكندرية والعكس:
- استبدال عرباتها بعربات روسية بعدد 11 عربة لتركيب كل قطار.
- قطار 23 إكسبريس القاهرة / الاسكندرية اعتبارا من 5/6/2021
- قطار 14 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة اعتبارا من 6/6/2021
ثانيا : خط القاهرة / منوف / طنطا وخط منوف / كفرالزيات والعكس
- استبدال عرباتها بعربات مميزة بعدد7 عربة لكل قطار دون تغيير مواعيدها الحالية.
قطار 557 ركاب القاهرة /منوف / كفر الزيات اعتبارا من يوم 4/6/2021
- قطار 534 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021
- قطار 543 ركاب القاهرة / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021
- قطار 548 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021
- قطار 538 ركاب كفرالزيات /منوف/ القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021
- قطار 551 ركاب القاهرة / منوف / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021