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السكة الحديد تستبدل بعض العربات بخطوط "القاهرة / الإسكندرية" و"منوف/ كفر الزيات"

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القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد استبدال عربات بعض القطارات بخطوط  القاهرة / الإسكندرية والعكس و طنطا / منوف / القاهرة / كفر الزيات والعكس بعربات روسية جديدة ومميزة اعتبارا من السبت  5/6/2021 وبيانها كالتالى.

أولا : خط القاهرة / الإسكندرية والعكس:

- استبدال عرباتها بعربات روسية بعدد 11 عربة لتركيب كل قطار.

- قطار 23  إكسبريس القاهرة / الاسكندرية اعتبارا من 5/6/2021

- قطار 14  إكسبريس الإسكندرية / القاهرة اعتبارا من 6/6/2021

ثانيا : خط القاهرة /  منوف / طنطا  وخط منوف / كفرالزيات والعكس

- استبدال عرباتها  بعربات مميزة بعدد7 عربة لكل قطار دون تغيير مواعيدها الحالية.

قطار 557 ركاب القاهرة /منوف / كفر الزيات اعتبارا من يوم 4/6/2021

- قطار 534 ركاب طنطا / القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021

- قطار 543 ركاب  القاهرة / طنطا اعتبارا  من يوم 5/6/2021

- قطار 548 ركاب  طنطا / القاهرة اعتبارا  من يوم 5/6/2021

- قطار 538 ركاب كفرالزيات /منوف/ القاهرة اعتبارا من يوم 5/6/2021

- قطار 551 ركاب القاهرة  / منوف / طنطا اعتبارا من يوم 5/6/2021

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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