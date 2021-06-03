شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تستقبل وزير مفوض الشئون التجارية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع ممثلي هيئة الدواء المصرية، مع ريك أورتيز، وزير مفوض للشئون التجارية بالسفارة الأمريكية، وممثلي القسم التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية اليوم الخميس، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، السيد المستشار محمد الخطيب.

وتم خلال اللقاء مناقشة دعم الجانب الأمريكي لانضمام هيئة الدواء المصرية إلى التحالفات الأمريكية الدولية للجهات الرقابية وفتح قنوات تواصل مع منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، والخطوات التنفيذية اللازمة، وذلك للوصول للمعايير العالمية في الرقابة على المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية.

واستعرض الجانب المصري إمكانية التعاون في مجال بناء القدرات للكوادر الحكومية بالتنسيق مع منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USTDA والجامعات الأمريكية للوصول إلى أحدث الأساليب العالمية في الرقابة.

واقترح الجانب المصري بحث سبل التعاون بين الشركات الأمريكية والشركات المصرية وخصوصاً مدينة الدواء المصرية ،والتي تم افتتاحها أبريل الماضي، خاصة في ضوء اهتمام الدولة بتطوير صناعة الدواء في مصر وتوطين الصناعة محلياً وكذلك وجود فرص استثمارية كبيرة بها.

واكد الجانب المصري حرص الهيئة على استقبال جميع التعليقات والاقتراحات والعمل على دراستها وذلك في ظل اتجاه الهيئة لتطوير الإجراءات الرقابية بها ، واقترح الجانب الأمريكي عمل اجتماعات مع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، لاستقبال الاقتراحات، وقد رحب الجانب المصري بهذا المقترح وسيتم تطبيقه في ضوء حرص الهيئة على مشاركة جميع الأطراف المعنية في تطبيق نظام رقابي يراعي جميع الشركات ومتوافق مع المعايير العالمية بما يساهم في تطوير قطاع الصحة العامة في مصر.

ومن جانبهم، أشاد الجانب الأمريكي باهتمام الدولة المصرية بقطاع الدواء وبالدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية لضمان الصحة العامة بمصر وبالتطوير المستمر للإجراءات المنظمة لتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي.

واستعرض الجانب الأمريكي حجم تداول استثمارات الشركات الامريكية في مصر ورغبة الشركات في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري باعتباره من أكبر القطاعات الواعدة من حيث الاستثمارات.