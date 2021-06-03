شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن استمرار حركة صادرات المحاصيل الزراعية المصرية إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى، اليوم، على تعليق العمل بالاشتراطات الجديدة التى يطلبها الجانب السعودى المتعلقة بتصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانب المصري خلال الاجتماع، موقف الصادرات الزراعية المصرية، وسمعتها العالمية التي تتمتع بها، والإجراءات الرقابية التى تتبعها الدولة المصرية لضمان سلامة وجودة المنتجات المصرية، وأنها تراعى تطبيق كل الاشتراطات والضوابط الدولية، وهو ما أدى إلى تبوأ الصادرات الزراعيه المصرية مراكز متقدمة على مستوى العالم.

وأشاد وزير الزراعة بالعلاقات المتميزة بين الدولتين، ومن جانبه عبر رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودى عن تفهمه لوجه نظر الجانب المصرى وتقديره لما يبذل من جهود فى هذا الشأن، واتفق فى النهاية على تعليق العمل بالاشتراطات الجديدة مع قيام الجانب السعودي بإرسال وفد فني رفيع المستوى، إلى مصر الأسبوع القادم، للاطلاع على الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية، سواء من جانب هيئة سلامة الغذاء أو الحجر الزراعى، مع زيارة بعض المحطات التصديرية والمعامل التابعة لوزارة الزراعة ومناقشه الاشتراطات والاطلاع على المنظومة الرقابية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وفى النهاية، وبعد الاستماع إلى كل وجهات النظر لكل الحاضرين سواء من الجانب المصرى أو السعودى، وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الشكر للجانب السعودى على تفهمه وجهة النظر المصرية، ورحب بزيارة الوفد السعودى الأسبوع القادم فى بلدهم الثانى.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، والوزير مفوض تجاري أسامة باشا رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى السعودية، ومن الجانب السعودي، حضرالدكتور هشام الجضعي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، والدكتور سامي الصقر نائب الرئيس لقطاع العمليات، والمدير التنفيذي للتعاون الدولي، ومحمد دهاس المدير التنفيذي لدعم التفتيش، والدكتور صالح الشايب رئيس قسم مصانع الأغذية، ومحمد أبوعباة رئيس قسم العلاقات الخارجية.