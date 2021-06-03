شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: نولى اهتماما كبيرا بأبنائنا الوافدين للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بأبناء المسلمين الوافدين الدارسين بالأزهر بمختلف كلياته ومعاهده، ويعمل على تزويدهم بالعلوم الدينية التي ترسخ في نفوسهم وسطية الإسلام وسماحته واعتداله، مؤكدًا اهتمام الأزهر الشريف بتكثيف التبادل العلمي بين جامعة الأزهر والجامعات في بنجلاديش، مشددًا على أن الأزهر لن يدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات أمامهم، وأن الأزهر بصدد زيادة عدد المنح المخصصة لطلاب بنجلاديش في الأزهر الشريف لتصل إلى 33 منحة هذا العام، مع العمل خلال الفترة المقبلة على بناء معاهد أزهرية في بنجلاديش على غرار غيرها من الدول الإسلامية، حتى تكون نواة لنشر المنهج الأزهري الوسطي في البلاد.

من جانبه قال سفير بنجلاديش بالقاهرة إن فضيلة الإمام الأكبر يحظى بمكانة كبيرة لدى الشعب البنجلاديشي، وأن حكومة بنجلاديش تسعى دائما إلى توطيد التعاون العلمي مع الأزهر الشريف، كمنبر للإسلام الوسطي في العالم الإسلامي، مؤكدا اعتزاز بلاده بما يوليه الأزهر من اهتمام بالغ بطلاب بنجلاديش الدارسين في الأزهر.