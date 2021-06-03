شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نرفع يوميا 16550 طن مخلفات بلدية من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مستوى النظافة بالعاصمة شهد تحسنًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة نتيجة الطفرة الكبيرة فى عمل هيئة النظافة بالقاهرة وهو ما لمسه المواطنون بأنفسهم فى مناطق كثيرة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد وتنظيم العمل والمتابعة المستمرة للحصول على رضا المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة مع اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات الهيئة لمناقشة المنظومة الجديدة للنظافة بالقاهرة والتى تقوم بها هيئة النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، ولمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بـ18 حى بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة والتي تم توقيعها مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات.

وأكد محافظ القاهرة على دعم المحافظة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لجهود الشركتين باعتبار أن الجميع شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطنين بالقاهرة خاصة وأن العاصمة تخرج يوميًا حوالى 16550 طن مخلفات بلدية مشيرًا إلى أهمية أن يشعر المواطن بوجود تحسن وتأثير إيجابى في مستوى النظافة.