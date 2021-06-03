بث مباشر.. مؤتمر عاجل لرئيس الوزراء ووزير التعليم بشأن الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يحضر المؤتمر أيضا المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

واجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني "التابلت" كبديلين متاحين معا لأداء الامتحانات.