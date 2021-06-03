ضبط تاجر عُملة بلغت قيمة تعاملاته 60 مليون جنيه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني الذي يعمل بذات الدولة، وإرسالها للمتهم الأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 5 أعوام طبقا للفحص المستندي (60٫000٫000 – ستون مليون جنيه مصري.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.