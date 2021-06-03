هدير الهادي تطعن على حكم حبسها عامين في قضية التحريض على الدعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم دفاع هدير الهادي، فتاة التيك توك، بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها عامين في اتهامها بالتحريض على الدعارة.

وطالب المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت في طعنهما بنقض الحكم والبراءة لكونها ظاهرةً لا تحتاج تأويلًا.

كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي بتأييد حكم أول درجة على المتهمة هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية - أول درجة- بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عاماً، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها، ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق التيك توك، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمة أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.