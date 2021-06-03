"حشيش وبانجو بمليون جنيه".. مكتب المكافحة يحبط ترويج شحنة مخدرات في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش والبانجو ضُبطت بحوزة عنصرين إجراميين في بالبحيرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا في الاتجار بمخدري الحشيش والبانجو بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، وعُثر بحوزتهما على 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام – 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000– مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.