ضبط مدير مخبز استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخبز بلدي، بمحافظة القليوبية؛ لاستيلائه على 7٫644٫515 ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

واستولى المسئول عن المخبز على تلك الأموال من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون انتاجه فعليا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المُدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما ضبطت شرطة التموين بالشرقية، مالك محل بدال تمويني، بحوزته طن سكر تمويني – 1444 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت شرطة التموين بالبحيرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي؛ بحوزته (230 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.