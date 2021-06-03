القبض على صاحب مصنع مقرمشات مجهول المصدر بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مصنع لتصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقطامية.

كانت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط مسئول عن مصنع مقرمشات "سناكس"، كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله في تصنيع المواد الغذائية "مقرمشات" مستخدما خامات مجهولة المصدر، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المقرمشات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.