أمن المنافذ يضبط 51 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأثمرت جهود الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 9 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار سيارات، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 42 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1070 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 207 أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.