محافظ الفيوم ووفد البنك الأهلي يبحثان زيادة الفروع وماكينات الـ«ATM»

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ووفد البنك الأهلي يبحثان زيادة الفروع وماكينات الـ«ATM» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد البنك الأهلى المصري، برئاسة المحاسب محمد لطفي مدير عام التجزئة المصرفية لمنطقة شمال الصعيد، أفضل السبل لمزيد من التعاون بالقطاعين الخدمى والاستثماري، والعمل على التوسع في فتح فروع جديدة للبنك لتغطى خدماته أكبر شريحة من مواطنى الفيوم، فضلاً عن زيادة ماكينات «ATM».
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، الخميس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب ميلاد جاد نائب مدير منطقة شمال الصعيد للبنك الأهلى المصري، ومحمد جمال مسئول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة شمال الصعيد، والأستاذة دعاء محمود مسئول التجزئة بالمنطقة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التوسع في زيادة فروع البنك الأهلى على أرض محافظة الفيوم، حيث تم بحث أفضل الإمكانيات لفتح فرع ثان للبنك الأهلى المصري بمركز أبشواي، وكذا بحث احتياجات مركز إطسا ومدينة يوسف الصديق من إمكانية فتح فروع جديدة للبنك، فضلاً عن العمل على زيادة ماكينات الصراف الآلي «»ATMللتيسير على المواطنين، وتعزيز التعاون في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الخاصة بمبادرة وزارة التنمية المحلية «مشروعك».
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضاً دراسة إمكانية تمويل الحضانات لتقنين أوضاعها، ومشروعات الرى الحديث، وتمويل إحلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن التوسع في الخدمات المقدمة من البنك كتوفير خدمة «كاش» بمحطات الوقود، حيث يجري الآن تحديد عدد من المحطات للبدء في التنفيذ، كما تم دراسة إمكانية تمويل المجمعات الصناعية المزمع إنشائها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة.
ومن جهته، أكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لا تدخر جهداً في العمل مع مختلف الكيانات والمؤسسات في إطار من القانون، لافتاً إلى أهمية تعزير التعاون البناء والمثمر مع البنك الأهلي المصري، بما يساعد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير الخدمات لهم بشكل مناسب، مؤكداً أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية.