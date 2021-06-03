شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مبيدات زراعية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية ومخازن المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت إدارة تموين كفر صقر حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية، برئاسة عبدالرؤف سويلم، أسفرت جهود الحملة عن تحرير محضرين رقمي ١١٤٦و١١٤٧ لسنة ٢٠٢١ جنح طوارئ أمن دولة، ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لبيع مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على مضبوطات بإجمالي ١٤٥ عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إستمرار الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية، للتأكد من الالتزام بالشروط التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.