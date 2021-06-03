شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 641 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوشكت صوامع وشون محافظة الشرقية على الإنتهاء من إستلام أطنان القمح، والتي تم حصادها من الأفدنة المنزرعة بالمحصول هذا العام، ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء عملية التوريد، تنفيذا لتوجيهات الدولة الصادرة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من حصاد محصول القمح لهذا العام، ومازال التوريد مستمر حتي نهايه الموسم، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم ٦٤١٥١٧ طن قمح.

وأوضح محافظ الشرقية أن صوامع وشون المحافظة ما زالت تفتح أبوابها يومياً لإستقبال القمح، مكثفة جهودها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتى منتصف يونيو الجاري، بمساحة منزرعة بلغت ٤٠٨ ألف و٨٩٨ فدان، وقد تم الإنتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

وناشد محافظ الشرقية الجهات المسوقة للقمح، سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعا لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكد أن الفترة القادمة حاسمة لإعلان إجمالي ما تم توريده هذا العام من محصول القمح، لتتصدر محافظة الشرقية كعادتها المركز الأول على مستوي الجمهورية، سواء في الزراعة أو حصاد أو توريد أطنان القمح.

كما تابع محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة ،والبالغ عددها ٤٧ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية الموسم.