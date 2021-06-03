شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل ٣٢٣ شكوى خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، خلال شهر مايو الماضى 323 شكوي تم الرد على 226 شكوى منها بنسبة 82٪، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها لسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، الخميس، أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، والذي يعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين، فضلاً عن دوره الفعال في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها، ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

وأشار محافظ الشرقية أن الهدف من هذه الجهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية احتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى، وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وأوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام، أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مايو الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد، وتظلمات من بعض الموظفين