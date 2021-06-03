شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يطالب المواطنين باستثمار انتشار القوافل الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة أسوان انتشارًا للقوافل والفرق الطبية المتحركة لتوفير لقاح فيروس كورونا في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين .

وطالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في تصريحات صحفية، الخميس، المواطنين بأهمية استثمار هذه القوافل والفرق الطبية والإقبال عليها لتلقى اللقاح بإجمالى 6 فرق والتي استهدفت أيضاً بعض النقابات ودور العبادة والمواقع السياحية، وكذا للمنازل لغير القادرين على الحركة، بالإضافة إلى زيادة عدد المنافذ الثابتة إلى 5 منافذ على مستوى المحافظة وذلك بمستشفى صدر أسوان ومعهد الأورام، بجانب مستشفى دراو والإدارة الصحية بنصر النوبة، فضلاً عن مجلس مدينة إدفو، لافتاً إلى أن انتشار القوافل والفرق المتحركة وزيادة عدد المنافذ ساهما في زيادة أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح، علاوة على الحد من التجمعات والازدحام، وأيضاً تخفيفاً لأعباء ومشقة التنقل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن العيادات الطبية المتنقلة للمواقع المختلفة تأتى تيسيراً على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث إن هذه العيادات مزودة بمدخلي بيانات للتسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، بجانب توافر كافة سبل الدعم اللوجيستى اللازم لإجراءات عملية التطعيم، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبي قبل تلقي اللقاح.