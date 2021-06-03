شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم كبار السن بلقاح كورونا في الزقازيق ومنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة، المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح ، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

قام وكيل الوزارة بالمرور علي الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة، والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات بمراكز ومدن الزقازيق ومنيا القمح، لمتابعة تطعيم المواطنين كبار السن أصحاب المعاشات بلقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة للمواطنين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وتم التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين والعاملين بعد التطعيم.

وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة تطعيم المواطنين بمكتب صحة ثان الزقازيق، والتأكد من انتظام سير العمل، وحفظ الطعوم بسلسلة التبريد بالدرجات الحرارة المناسبة لها، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وخطوط السير المحددة أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين، مؤكدا أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.