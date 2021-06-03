شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على متابعة نتائج حملة إسترداد الأراضي بمركز ومدينة القنطرة شرق، والقصاصين، وذلك استمراراً لتنفيذ الموجة ١٧ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف .

أسفرت الحملة عن إزالة التعدي على مساحة٢٦٠٠ متر مربع بعزبة ناصر بالمدينة القديمة، عبارة عن ١٣ قطعة أرض مقام عليهم سور بالطوب الأبيض بمساحات وأرتفاعات مختلفة، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

كما قام مركز ومدينة القصاصين بأسترداد حوالى ٢٢ فدان، بالإضافة إلى ٢١٠ متر مربع، من أملاك الدولة عبارة عن وضع يد بالقصاصين الجديدة، بحضور رئيس المركز والمدينة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وشدد محافظ الإسماعيلية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي متعدِ على أملاك للدولة، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة ورصد أي حالة تعدي أو مخالفة من كافة الوحدات المحلية.