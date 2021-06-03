شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف موعد الدفعة الأولى من لقاحات كورونا المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه خلال أسبوعين سيشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مصنع فاكسيرا التابع لوزارة الصحة والسكان إنتاج أول جرعات من لقاحات «سينوفاك» المصنعة في مصر.

وأضافت زايد، خلال لقاء مصور مع برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» في منطقة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، أن منظمة الصحة العالمية أقرت استخدام لقاح «سينوفاك»، لافتة إلى أن كل اللقاحات المستخدمة على الأراضي المصرية أجازتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزيرة، خلال جولتها التفقدية مع وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار، أن رئيس الوزراء سيشهد في نفس اليوم، الانتهاء من إعداد مصنع «فاكسيرا» الجديد في 6 أكتوبر؛ تمهيدا للتعاقد مع شركة أوروبية لتصنيع اللقاحات في مصر، في إشارة إلى أن الأسبوع الثالث من هذا الشهر سيشهد عدة أمور إيجابية فيما يتعلق بتصنيع لقاحات كورونا».

من جهته، قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن زيارة وزراء الصحة والسياحة والطيران المدني للمحافظة من أهم الزيارات لاستقبال الموسم السياحي، مشيرًا إلى أنه كان ينسق معهم بشكل مستمر فيما يتعلق بالوضع الوبائي.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان لم تبخل على المحافظة فيما يتعلق بتوفير جرعات لقاح كورونا للمحافظة، كما وافق مجلس الوزراء بالأمس في اجتماعه على مشروعات خاصة بالمحافظة من أجل رفع الكفاءة استعدادا لاستقبال السياح.