شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف طلبات السعودية للسماح بأداء فريضة الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وزراء الصحة والسياحة والطيران، اليوم الخميس، مقر سحب عينات PCR للوافدين بمنطقة الممشى السياحي بالغردقة، والتقوا عددا من السياح الوافدين لإجراء التحاليل، وأشادوا بالإجراءات التي تتم بمركز سحب العينات

وأكدت وزير الصحة انه لا شروط جديدة من السعودية حول شروط السفر لاداء الحج هذا العام إلا شهادة سلبي كورونا.

واضافت وزير الصحة ان هناك ٥ دول في العالم طلبت شهادة تطعيم بحانب شهادة سلبي كورونا فب حالة طلب السفر اليها وتلقينا طلبا بذلك.

واكدت وزير الصحة انه سيتم دعم محافظة البحر الاحمر بالفرق الطبية والاجهزة والمعدات والسيارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة في اعظاد السائحين مع ق رب عودة السياحة الروسبة إلى الغردقة.