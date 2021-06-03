شكرا لقرائتكم خبر عن شباب شمال سيناء في النموذج الثاني لـ«محاكاة الحياة السياسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة لشمال سيناء عن انطلاق النموذج الثانى لمحاكاة الحياة السياسية المصرية ( نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ) تحت اشراف الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب، وفى اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشار كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أنها تحت شعار ( كن قيادياً.. كن مؤثرا )، وهى متاحة للشباب ومستمرة حتى 30 يونية الجارى وفقا لشروط: ألا يقل السن يوم فتح باب الاشتراك عن 25 عاما ولا يزيد عن أربعون عاما، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.. حيث يتم الاشتراك من خلال الإستمارة الإلكترونية.

وأشار كليب راشد مصبح إلى أن المرحلة السنية المتاحة تسمح لمجموعة كبيره من الشباب للمشاركة في نموذج مجلس الشيوخ.. داعيا جموع الشباب للبحث والمشاركة واستغلال الفرص المتاحة للشباب للتدريب على نماذج الحياه السياسية المصرية.