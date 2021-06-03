شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير مشروعات حي الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات العمل في تطوير عدد من المشروعات بحى الجنوب، وذلك في إطار الطفرة التنموية المقدمة في الخدمات لأهالى حى الجنوب، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، ومدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة بورسعيد ومدير التعاون الإنتاجي.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز عن آخر تطورات العمل بشأن تطوير عدد من المناطق وتحويلها لمناطق حضارية تتماشى مع التنمية المحدثة في مختلف المجالات ببورسعيد، وكذلك معدلات الإنجاز في مشروعات تطوير الخدمات بحى الجنوب، مشددا على أهمية التنسيق المتواصل بين مختلف الجهات لتحقيق الأعمال في أسرع وقت وعلى درجة كبيرة من الكفاءة.