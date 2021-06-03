شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى المرأة»: قضايا العنف في المقدمة و8064 شكوي تلقاها المكتب منذ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب شكاوي المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة تلقيه 8064 شكوى واستشارة قانونية واجتماعية خلال الفترة من يناير وحتي نهاية أبريل 2021، وكانت شكاوي العنف لها النصيب الأكبر حيث تلقي مكتب شكاوي المرأة 1100 حالة عنف ضد المرأة خلال تلك الفترة.

أشار تقرير مكتب الشكاوي الربع سنوي الذي صدر اليوم وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه أن حالات العنف تنوعت بين العنف الجسدي والاقتصادي واللفظي، وأن حالات العنف المادي مثلت النسبة الأكبر من الشكاوي التي تلقاها مكتب الشكاوي، فتلقي مكتب الشكاوي 412 حالة عنف اقتصادي ومادى، وهو أعلى أنواع العنف المرصودة خلال هذه الفترة، كما وصل المكتب 296 حالة عنف جسدى المتمثل في التعدى بالضرب، وأيضا رصد المكتب 181 حالة عنف لفظى تتمثل في التعدى بالسب والقذف.

أكدت أمل عبدالمنعم مديرة المكتب أنه تم تقديم المشورة المناسبة في المجال القانونى والاجتماعي النفسي لعدد كبير من الشكاوي وجاري متابعة باقي الشكاوي مع الجهات المعنيه.

وأشارت إلى أن المكتب قام بتقديم الخدمات للسيدات عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى بالمكتب، وجاء الخط المختصر 15115 في المرتبة الأولى حيث تلقى المكتب 4590 اتصال بنسبة 57% سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، حيث يتلقى الخط الساخن الشكاوى والاستفسارات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاّ، وجاءت المقابلات الشخصية في المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 2448 مقابلة شخصية بنسبة 30% سواء بالمقر الرئيسى للمكتب بالقاهرة أو بفروعه في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت مديرة مكتب الشكاوى، أن شكاوى الاحوال الشخصية جاءت في مقدمة الشكاوى الوارده للمكتب، حيث بلغت حوالى32 %من اجمالي الشكاوى الواردة خلال هذه الفترة، يليها في ذلك خدمات متابعة الدعاوى السابقة والاستفسارات 19% ثم الدعاوى الجنائية 13 % والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية فوصلت للمرتبة الرابعة بالتسلسل التنازلى بنسبة 12%،

وتلقي مكتب الشكاوي المركزي بالقاهرة النسبة الأكبر من الشكاوي والاستفسارات بنسبة 69% من النسبة الاجمالية للشكاوى الواردة، وأوضح التقرير أن محافظات القاهرة، الاسكندرية، قنا، كفر الشيخ، السويس تصدرت الترتيب الأعلى من حيث الشكاوى، فيما محافظات جنوب سيناء والوادي الجديد والاقصر بنسب أقل من حيث الشكاوى.

وفيما يتعلق بالموقف النهائي للشكاوى الواردة إلى المكتب خلال الفترة المشار اليها أوضحت أمل عبدالمنعم أنه تم إفادة السيدات بالمشورة اللازمة والتى بلغ عددها 5879 بنسبة 70.43% أما في حالة الشكاوى المتداولة بالمحاكم أو مازال يتم دراستها من قبل جهات الاختصاص حتى الآن وبلغ عددها 1009 شكوى بنسبة 13.66% .

و بلغت عدد قصص النجاح لدى مكتب شكاوى المرأة خلال الفترة من (يناير – ابريل ) 2021 حوالى 2454 حالة .

يذكر أن مكتب شكاوي المرأة يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لاعطاء الشاكيه المشوره القانونية اللازمة في كل فروع المكتب بال27 محافظة، ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونيه والنفسيه للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس اب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيس بوك .