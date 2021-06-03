شكرا لقرائتكم خبر عن أشاد بالإجراءات الاحترازية.. «الجيزاوي» يتفقد امتحانات «تجارة بنها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا داخل لجان الإمتحانات التي انطلقت، الخميس، بكلية التجارة ببنها.

واطمئن «الجيزاوي»، خلال الجولة يرافقه الدكتور مصطفى راشد العبادى عميد الكلية، والدكتور سامى غنيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية، على سير الإمتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

واشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة بما شاهده خلال جولته في الكلية من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز اللجان وقاعات الامتحانات لاستقبال حوالي 100 ألف طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 17 كلية ومعهد بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى راشد العبادى عميد كلية التجارة ان الكلية اتخذت مجموعة من الاجراءات خلال فترة إمتحانات الفصل الدراسى الثانى وفى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة وان كلية التجارة تعد من الكليات ذات الأعداد الكثيفة.

واضاف العبادي ان طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 4300 يؤدون الامتحانات في الفترة الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى طلاب شعبة اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى انه يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد دخول الطلاب.