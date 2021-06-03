شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة البريد: التحول الرقمي مكنَّا من استيعاب احتياجات سوق التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري الخميس، إن القطاع البريدي لعب دورًا هامًا في دعم قدرات البلدان للتخفيف على مواطنيها من تبعات وآثار جائحة كورونا وجاء التحول الرقمي على رأس القدرات التي مكنت القطاع البريدي القيام بدوره على أكمل وجه سواء من خلال الخدمات المالية الرقمية أو إدارة العمليات اللوجيستية آليًا واستيعاب احتياجات سوق التجارة الإلكترونية من الخدمات اللوجيستية.

وأشار «فاروق» خلال الاجتماع الـ39 للمجموعة العربية البريدية، الخميس، إلى إن القطاع البريدي كان قادر على تحمل المسؤولية المجتمعية والتعامل مع الأزمة من خلال توظيف كل إمكانياته لخدمة المجتمع بكل شرائحه وفقًا للاحتياجات المجتمعية والاقتصادية لكل بلد.

وتابع أنه في مصر- وأثناء فترات الذروة لجائحة كورونا، أُعطي حق التجوال بعد ساعات الحظر فقط للطواقم الطبية والعاملين في البريد المصري، ما مكنهم من استمرارية تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليون مواطن مصري يوميًا، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين مما أدى إلى إطلاق اسم «الجيش الأخضر» على العاملين في البريد المصري من الرجال والنساء، الجيش الذي استمر في تأدية مهامه من خلال 4000 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس هيئة البريد على استمرارية الخدمات الأساسية، والتي تضمنت صرف المرتبات والمعاشات والإعانات العاجلة، وخدمات الشحن المحلي، والخدمات الحكومية، دون توقف أو حتى تأخير، حيث تم صرف 7 مليون معاش في نفس فترات الصرف الإعتيادية، علاوة على صرف إعانة حكومية لعدد 1.2 مليون مواطن من العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال 15 يوم عمل فقط، بالتزامن مع تقديم 155 خدمة أخرى، حيث اعتمدت العديد من المؤسسات والجهات بشكل كبير على مكاتب البريد خلال الموجه الاولى من جائحة كورونا

وأشار إلى نجاح البريد في التوسع في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية وتمكين الشباب من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وقال رئيس هيئة البريد إن الحكومة المصرية شهدت تطويرًا تقنيًا غير مسبوقًا وتشهد حاليًا مد قوي اتجاه التحول الرقمي الكامل.