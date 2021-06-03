شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه حل مشكلة تسرب مياه أمام بعض منازل «ببا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة ببا بالانتقال لقرية بني قاسم لمعاينة شكوى بعض المواطنين لتسرب مياه محدود أمام بعض المنازل بأحد شوارع القرية والتي يترجح بعد المعاينة من قبل المختصين أنها بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بتلك المنطقة، حيث أمر المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية بمشروع الصرف الصحي لدخوله الخدمة وحل مثل تلك المشكلات بشكل نهائي

وعلى الفور انتقل المحاسب هاني الجويلى رئيس المدينة، مصطحبا المختصين من شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة محل الشكوى، والذين أفادوا بأنه بالفعل تم بحث الحلول لهذه الشكوى «من قبل»تنفيذا لتوجيهات سابقة لمحافظ بني سويف، وأنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات بشكل كامل لدخول الصرف الصرف الصحي في أقرب وقت ممكن

وأكد رئيس المدينة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من شفط المياه المتراكمة أمام عدد محدود جدا من منازل أحد الشوارع عن طريق معدات الوحدة المحلية، ويجري بشكل دائم متابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي ،الذي أوشك على إنهاء الأعمال الفنية النهائية لدخوله الخدمة ،مشيرا إلى أنه تمت زيارة القرية «منذ أيام» برفقة اللواء السكرتير العام المساعد تنفيذ لتوجيهات المحافظ السابقة، وتم الاتفاق على الحلول، مشددا على أهمية أن يواصل المواطنون كسح خزانات الصرف الخاصة بهم بشكل منتظم، خاصة وأن السبب الرئيسي الذي يساهم في ارتفاع منسوب المياه بتلك المنطقة عدم كسح الخزانات، مؤكدا على أن المشكلة ستحل بشكل نهائي خلال أيام

فيما أكد المهندس عامر عبدالحكيم مدير فرع الهيئة القومية،خلال تواصله مع محافظ بني سويف،على أنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات بالكامل بطول 11 كم و800 متر، وأنه جاري فقط تنفيذ بعض الأعمال الفنية، وسيتم دخول المشروع الخدمة يوم الثلاثاء القادم، مؤكدا على أنه يتابع ميدانيا نهو المشروع ودخوله الخدمة