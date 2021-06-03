شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الثروة السمكية»: ننتج 2 مليون طن أسماك سنوياً.. ومصر الأولى إفريقيا في «الاستزراع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لدعمه الكامل للصيادين المصريين وكذلك الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق «تحيا مصر» لما قدموه من جهود لتنفيذ هذه المبادرة.

وأضاف «مصيلحى»، خلال مشاركته بفعاليات تسليم أدوات الصيد والشباك لـ 1100 صياد ببحيرة مريوط من المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين التي بدء تنفيذها الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك اليوم الخميس في الاسكندرية بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الاستثمارات التي يتم ضخها بالبحيرات المصرية بتوجيه من رئيس الجمهورية انعكس على الإنتاج السمكي الذي وصل إلى 2 مليون طن منهم 400 ألف طن من المصايد الطبيعية.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول في أفريقيا والمركز السادس عالميا في الاستزراع السمكي وأيضا المركز الثالث عالميا في إنتاج البلطي.

وأكد على الدعم الذي تقدمه الهيئة إلى الصيادين وطالب جميع الصيادين بالاهتمام بعمليات تسجيل أنفسهم من خلال مكاتب المصايد المنتشرة على مستوي الجمهورية للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة.

رئيس "الثروة السمكية": ننتج 2 مليون طن أسماك سنوياً منهم 400 ألف طن من المصايد الطبيعية .. ومصر الأولى افريقيا في "الاستزراع" (صور)

رئيس "الثروة السمكية": ننتج 2 مليون طن أسماك سنوياً منهم 400 ألف طن من المصايد الطبيعية .. ومصر الأولى افريقيا في "الاستزراع" (صور)

رئيس "الثروة السمكية": ننتج 2 مليون طن أسماك سنوياً منهم 400 ألف طن من المصايد الطبيعية .. ومصر الأولى افريقيا في "الاستزراع" (صور)

رئيس "الثروة السمكية": ننتج 2 مليون طن أسماك سنوياً منهم 400 ألف طن من المصايد الطبيعية .. ومصر الأولى افريقيا في "الاستزراع" (صور)