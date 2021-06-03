شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 150 مليون جنيه لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادى لصغار الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رصد 150 مليون جنيه على عدة مراحل لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادى لفئة صغار الصيادين، لافتة إلى أن المساعدات تشمل بدل الحماية والشباك لحماية صغار الصيادين من مخاطر المهنة، وخاصة تأثيرات العمل فى المياه الباردة بموسم الشتاء والتعرض للبرد القارص، مما يتسبب فى مشكلات صحية لهم على مر السنوات.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شهدا تسليم أدوات الصيد والشباك لـ1100 صياد ببحيرة مريوط من المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، التى بدأ تنفيذها الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، بحضور الدكتور صلاح المصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، ومحمد مختار مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، فضلا عن مشاركة عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في الفعاليات.

وأعربت القباج خلال كلمتها بمراسم التسليم عن سعادتها بتوزيع مساعدات لـ1100 من صغار الصيادين العاملين ببحيرة مريوط التي تم اختيارها لتكون المحطة الثانية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" التي انطلقت الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بالفيوم، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تحسين وتيسير آليات عمل صغار الصيادين وتعزيز قدرات مهنة الصيد التي تعد من أعرق المهن في مصر، والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين تعمل الوزارة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك التي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ المبادرة.

وأوضحت "القباج " إن مبادرة "بر أمان" يستفيد منها نحو 42 ألف صياد وتنقسم إلي 4 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولي بحيرات الريان وأدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10 آلاف صياد، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويستفيد منها 7416 صيادا، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بنهر النيل وتحديدا مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وإبشواى وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر واسوان ويستفيد منها 18125 صيادا، أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق الصيد بالعريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادا.

وأكدت القباج أن الاهتمام بالصيادين يعد جزءا من منظومة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم وبما ييسر دمجهم في الاقتصاد الرسمي حتي يستفيدوا من أية مساعدات تقدمها الدولة لهذه الشرائح.

وقالت إن مبادرة "بر أمان" تتكامل أيضا مع جهود الدولة لتطوير قطاع الصيد المصري وتعزيز قدراته، فبجانب المساعدات التي يتم توزيعها علي صغار الصيادين تعمل الدولة علي تطوير جميع مناطق الثروة السمكية فى مصر.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة تمثل منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية للصيادين عبر مدهم بأدوات الصيد ودعمهم وقت الزريعة وتجديد المراكب، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في دعمهم وحمايتهم هم وأسرهم.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتوجيه الشكر لجميع الجهات المتعاونة في مبادرة "بر أمان" خاصة صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومحافظة الاسكندرية وجميع المحافظات الأخرى المشاركة بالمبادرة.