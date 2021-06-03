شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يحدد 18 محطة بالسويس لتسجيل المنتفعين بحملة "سجل فى مكانك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، عن خط سير أتوبيس حملة (سجل في مكانك) وتمركزه في 18 نقطة بمختلف أحياء محافظة السويس، ضمن فاعليات التوعية والتسجيل للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي ستوفر خدمات صحية بجودة عالمية لهم فور إطلاقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.



حملة سجل فى مكانك

وأوضحت إدارة المشروع، أن خط سير أتوبيس التوعية والتسجيل يشمل تمركزه/تواجده أمام (مركز مبارك، الموقف الإقليمي، مركز العبور، الجامع الكبير بالسلام، بالقرب من مسجد حمزة وكلية مارجرجس، ميدان السادات - الترعة، سوق الأحد، قرية جنيفة، ميدان أحمد حلمي بالهويس، ميدان كبريت، مدينة التوفيق، أسواق بدر بالسلام، مجمع المصالح الحكومية بأكتوبر، الكورنيش الجديد بالقرب من ميدان لوسيندا، ميدان النمسا، بالقرب من مجمع محاكم السويس، ميدان الأربعين)، وذلك خلال فترة عمل الحملة، ووفق مواعيد محددة تم نشرها عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للتأمين الصحي الشامل .



جانب من الحملة

وتابعت: أنه يستمر عمل الحملة حتى 13 من شهر يونيو الجاري، بهدف توعية المواطنين بمميزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهميته في توفير خدمات صحية للمنتفعين بجودة عالمية، وتحمل الدولة لاشتراكات علاج غيرالقادرين، كما تهدف القيام بعمليات تسجيل المواطنين في المنظومة الجديدة وتشجعيهم على الذهاب إلى المراكز والوحدات الصحية القريبة من منازلهم والمقرر عملها ضمن المنظومة للانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية التي ستقدمها المنظومة لهم فور إطلاقها.



الحملة

وكانت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أطلقت أول أمس حملة توعية ميدانية كبرى، تحت شعار (سجل في مكانك) للتوعية والتسجيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة السويس، حيث بلغ إجمالي نسبة المواطنين المسجلين بالمنظومة في المحافظة حتى الآن 31% من إجمالي المستهدف تسجيله، والبالغ عددهم نحو 762,818 ألف نسمة عدد المواطنين بالسويس.