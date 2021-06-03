شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من ناهيا باتجاه أرض اللواء والمعتمدية 25 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة 300 متر وذلك لمدة 25 يوما على مدار اليوم ابتداء من الساعة السابعة صباح غد الجمعة حتى الساعة السادسة صباح يوم الإثنين الموافق 28 يونيو الجارى.

وقالت المحافظة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" قطاع منطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية وذلك للبدء في الأعمال الإنشائية للكوبرى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من ناهيا باتجاه أرض اللواء والمعتمدية 25 يوما

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة 300 متر وذلك لمدة 25 يوما على مدار اليوم ابتداء من الساعة السابعة صباح غد الجمعة حتى الساعة السادسة صباح يوم الإثنين الموافق 28 يونيو الجارى.

وقالت المحافظة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" قطاع منطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية وذلك للبدء في الأعمال الإنشائية للكوبرى.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمه للتسهيل علي المواطنين وهي علي النحو التالي :-

-المركبات القادمة من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير إتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارا إتجاه شارع عبده خطاب ثم إستكمال السير والدخول يمينآ بشارع أشرف السباعي ثم إستكمال السير والدخول يمينا مرة أخري اتجاه شارع المعتمدية واستكمال السير اتجاه مناطق أرض اللواء .

-المركبات القادمة من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير إتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر ثم الدخول يمينآ بشارع المعتمدية ثم الدخول يسارآ بشارع أشرف السباعي ثم إستكمال السير والدخول يسارآ مرة أخري لشارع عبده خطاب ثم يمينآ لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخري.

الرئيس السيسى يهنئ باتريس تالون بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة رئيسا لبنين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي هنأ الرئيس "تالون" بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها بنين، وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للكوادر البنينية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة البحرية في منطقة غرب أفريقيا.

موانئ البحر الأحمر تعلن إغلاق ميناء الغردقة البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأكد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية تمتحن ورقيا من المنزل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة تمتحن ورقيا وليس بابل شيت وتتم من المنزل.

وكان وزير التربية والتعليم، أكد إن الطلاب مطالبون بفهم أهداف كل درس وليس بمادة علمية بعينها يعني إذا فهم الطالب مخرج التعلم من الكتاب أو أى مصدر من مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة فهذا يكفي ولكن صياغة السؤال نفسه تعكس خلط في فهم الهدف من المصادر المختلفة.

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس والأمواج ترتفع لـ5.5 متر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، على خليج السويس والبحر الأحمر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتصل سرعة الرياح على خليج السويس من 30 إلى 35 عقدة وارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر ، وتصل سرعة الرياح على البحر الاحمر من 25 إلى 33 عقدة وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر .

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.