شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تعلن إغلاق ميناء الغردقة البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأكد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .