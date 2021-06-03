شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس والأمواج ترتفع لـ5.5 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، على خليج السويس والبحر الأحمر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتصل سرعة الرياح على خليج السويس من 30 إلى 35 عقدة وارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر ، وتصل سرعة الرياح على البحر الاحمر من 25 إلى 33 عقدة وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر .

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.