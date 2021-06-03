شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم صادرات مصر الزراعية من يناير حتى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 3.3 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول المنتجات التى تم تصديرها.

1- أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب.

2- تم تصدير 8500 طن خوخ وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول انجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق .

3- البطيخ والخوخ المصرى يشهدا إقبالا متزايدا من الدول التى تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية الامر الذى يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعيه المصرية وسلامة الاجراءات التى تتخذ فى تتبع هذه المنتجات والرقابه عليها.

4- المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة و حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 الف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.

5- العاملون في الحجر الزراعي المصري يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل اجراءات التصدير دعما الاقتصاد الوطنى.