شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: زيارة 525 ألف سائح لمصر أبريل الماضى شهادة ثقة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، إنه سيتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين والمقيمين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ضد فيروس كورونا بحلول 30 يونيو، مؤكدا أن زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة على مصر شهادة ثقة دولية في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر.

وأضاف وزير السياحة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرا الصحة والطيران بالغردقة، أن عدد السائحين الذين زاروا مصر في يناير 300 الف سائح ، وارتفع العدد الى 525 الف سائح في أبريل، معربا عن سعادته بالشعار الذى صممه الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمن حصل على التطعيم من أجل طمأنة السائحين، "خايفين على السائح واللى شغال في السياحة وعيلته منظومة كاملة متكاملة، والسياحة عنصر هام جدا للاقتصاد المصري وتم إدارة الازمة في هدوء".

وعن أصداء حفل المومياوات، قال: " موكب المومياوات كان له رواج كبير جدا ومفيش مسؤول أتكلم كلمة إلا بالتهنئة على الموكب".

وكشف وزير السياحة، عن إقامة حفل راق ومتحضر لافتتاح "طريق الكباش" للترويج السياحي للصعيد ، بعدما تأثر بشدة جراء الجائحة، معلقا: "لان الشهية الأكبر للسياحة في المناطق المكشوفة".