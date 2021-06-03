شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى فى امتحانات الهندسة للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم الخميس طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى الشهادة الإعدادية، بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2020/2021 وعددهم 82030 طالبا و76766 طالبة بمجموع 158796 طالبا وطالبة داخل 751 لجنة بالإضافة لـ 2 على مستوي الجمهورية يؤدون الامتحان بمستشفى (57357)، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان فى مادة الهندسة .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة وجاءت ورقة امتحان الهندسة عبارة عن ورقة واحدة، وجاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج تشمل: السؤال الأول ( سؤال موضوعي اختيار من متعدد مكون من 6 مفردات) والسؤال الثاني والثالث والرابع والخامس أسئلة مقالية كل سؤال مكون من فقرتين (أ، ب) مرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب طبقاً للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للاجابة ويسمح بالمراجعة.

وتابع عطية سير لجان الامتحانات بمدارس سارة تقي الله الرسمية لغات والقبة الفداوية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية واطمأن لالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية و تأدية الطلاب للامتحان وسألهم عن وضوح الأسئلة ورأيهم في الامتحان ، مشيرا أن المديربة فم تتلقى أى شكاوى بخصوص الامنحانات.