شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فصل توأم ملتصق بمستشفيات جامعة عين شمس بعد جراحة 16 ساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نجاح عملية فصل التوأم البوروندي الملتصق، والتى أجريت بمستشفى الدمرداش الجامعي، تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وصرح الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي أن عملية فصل التؤام الملتصق أجريت مجاناً مع تحمل جامعة عين شمس كافة نفقات الإقامة و العلاج والرعاية الطبية.

ويبلغ عمر التوأم الملتصق من العمر سنة و3 أشهر وتم فصل مناطق الالتصاق في منطقة البطن والفخدين و بعض الأعضاء المشتركة في الجهاز الهضمي و التناسلي و البولى.

وأكد الدكتور طارق يوسف أن التحضير لإجراء الجراحة استغرق عام كامل منذ استقبال التوأم وعمرهم 3 أشهر وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية تم التواصل مع مستشفيات جامعة عين شمس، نظراً لكفاءة الأطقم الطبية بها وخبرتهم في مجال عمليات فصل التوائم.

وعقب العديد من الاجتماعات التحضيرية تم الاستقرار على إجراء الجراحة وعملية الفصل باستخدام تكنيك ممددات الأنسجة تحت إشراف أطباء قسم جراحة التجميل لتوفير أنسجة تكفي للجراحة و فصل كل تؤام بشكل منفصل و تم ذلك على عمليتين متتاليتين خلال الأشهر الستة الماضية.إلى حين الوصول لمرحلة عملية الفصل التام والتي استغرقت 16 ساعة قام فيها كل فريق طبي بدوره ، بدءاً من جراحة التجميل ثم جراحة الجهاز الهضمي وجراحة الأطفال تحت إشراف أ.د. أحمد مدحت و أ.د. علاء الغنيمي، ثم فريق جراحة العظام و التخدير والرعاية المركزة، و حالة التؤام مستقرة و يخضعون للرعاية الطبية الكاملة.