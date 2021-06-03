شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار تحديد انتظار السيارات الواردة ترانزيت بميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأرفقت الوقائع المصرية بالقرار المنشور جدول بفئات الرسوم المستحق تحصيلها من السيارات الملاكى والمينى باص والميكروباصات والبيك اب والمعدات الثقيلة والتريلات والباصات الكبيرة.

وأكد القرار المنشور بالوقائع المصرية أن فئات الرسوم تطبق على السيارات الجديدة (الزيرو) الواردة ترانزيت ميناء الإسكندرية بالجراج متعدد الطوابق، على أن يعاد النظر فى تلك الفئات كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.