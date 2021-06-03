شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغش الجماعي.. محافظ قنا يحيل رئيس لجنة وجميع المراقبين والملاحظين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إلغاء ندب رئيس لجنة امتحانات مدرسة الأشراف الغربية الاعدادية بمركز قنا والمراقب الأول وجميع المراقبين والملاحظين وتحويلهم إلى التحقيق بمعرفه الشؤون القانونية بمديرية قنا للتربية والتعليم مع ايقاف رئيس اللجنة عن العمل تمهيدا لإحالته للمحكمة التأديبية لقيامهم بتسهيل عملية الغش الجماعي ووجود حالة من عدم الانضباط باللجنة وعدم الالتزام بقواعد لجان الامتحانات وتقاعسهم عن أداء الواجب الوظيفي.

كما قرر محافظ قنا اخطار لجنة النظام والمراقبة بالمديرية بتصحيح اوراق لجنة مدرسة الاشراف الغربية في لجنة خاصة نظرًا لوجود حالات غش جماعي داخل لجان الامتحانات بالمدرسة وعدم انضباط العملية الامتحانية بها.

محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهاده الاعداديه

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ قنا لمدرسة الاشراف الغربية الاعدادية للاطمئنان على سير عملية الامتحانات وللتأكد من خلوها من أي عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهاده الاعداديه

وأكد «الداودي» على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم لمواجهة أساليب الغش، موجها بتنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجرى في كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، مؤكدا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان الامتحانية وخارجها حتى يحصل كل طالب على كامل حقه وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والحيادية والعدالة.

محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهاده الاعداديه

واطمئن محافظ قنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان حيث تم التأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب من مطهرات وكمامات وتعقيم للجان قبل وبعد الامتحانات.