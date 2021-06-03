شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 56 قرار إزالة على أملاك الري وهدم 28 كشك مخالف على ترعة في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة القناطر الخيرية برئاسة اللواء محمد سالم رئيس المدينة حملة مكبرة لازالة التعديات والتصدى للبناء المخالف على أملاك الدولة ونهر النيل حيث تم اليوم قيام محمد علام نائب رئيس المدينة يرافقه العميد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات المائية والبيئة بالقناطر الخيرية بحملة مكبره لإزالة التعديات على نهر النيل بنطاق المركز والمدينة اسفرت عن تنفيذ ١٠ قرارات إزالة فضلا عن حالتي إزالة فورية بإجمالي مساحة ١٧٥٤م٢.

كما قامت الاجهزة التنفيذيه في القناطر بحملة لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة واملاك الرى على الترعة المغطاه بقرية سندبيس حيث تم إزالة ٢٨ كشك مخالف بمساحة ٤٢٤ م٢ بحضور المقدم عبدالرحمن الفحل نائب مأمور مركز شرطة القناطر الخيريه وقوة من مديرية أمن القليوبية ومركز شرطة القناطر الخيرية.

وتمكنت الاجهزة التنفيذية في طوخ بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في تنفيذ حملة ازالات مكبرة على املاك الرى والصرف في اطار الموجة 17بضرورة التصدى بكل قوة للتعديات واسترداد اراضى املاك الدولة.

و قام مصطفى حسانين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ ترافقة ريهام عبدالرحيم رئيس الوحدة المحلية بميت كنانة ومهندسى الصرف والرى وبقوة تأمينية من مركز شرطة طوخ بحملة اسفرت عن ازالة ٤٤ حالة تعدى على املاك الرى والصرف واملاك الدولة بمساحة١٠٠٠٥ وشملت قرية عرب الرواشدة وامتداد طريق خط 12 من برشوم حتى الصدقية.