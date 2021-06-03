شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: استمرار تركيب عدادات مسبوقة الدفع وصيانة شاملة لمحرك محطة التل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أننا مستمرون بالتوسع في تركيب عدادات المياه الجديدة مسبقة الدفع في محافظات أقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، من خلال 7 أفرع رئيسية، مؤكداً أن الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء لمحاسبة العميل على الاستهلاك الفعلى وفق التعريفة المقررة لعدم تراكم المديونات والمتأخرات على العملاء، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من صيانة شاملة لمحرك طلمبة مياه التل الكبير المرشحة قدرة 3300 فولت، وذلك بعد توقف المحرك نتيجة عطل مفاجئ في تلف حلقات الانزلاق، وذلك تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبدالمنعم رئيس منطقة مياه والصرف الصحي بالتل الكبير.

وأشار اللواء عصمت، عن الانتهاء من أصلاح عدة كسور مفاجئة في شبكة مياه محافظات القناة، ومنها الانتهاء من أصلاح كسر 8 بوصة pvc المغذي لقرية النورس ببورسعيد، وإصلاح خط 400 مم، بمحطة صرف صحي بور فؤاد، كما تم إصلاح خط 355 مم، بقرية كبريت بالسويس، كما تم اصلاح كسر مفاجئ في خط 400 مم، على طريق السويس ـ الإسماعيلية، كما تم أصلاح خط 6 بوصة بجوار كوبري الجوهرة بالسويس، وتم إصلاح خط 4 بوصة بمنطقة قرية أبوسلطان، وإصلاح كسر في خط مياه 6 و4 بوصة بمنطقة مساكن مركز فايد، وإصلاح خط 12 بوصة اسفل كوبري مدينة المستقبل.

وشدد اللواء عبدالحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات الكسور المفاجئة في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مضيفا على المتابعة المستمرة لرؤساء القطاعات والمناطق غرفة طوارئ، بالإضافة إلى متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

رئيس مياه القناة: استمرار تركيب عدادات مسبوقة الدفع وصيانة شاملة لمحرك محطة التل

رئيس مياه القناة: استمرار تركيب عدادات مسبوقة الدفع وصيانة شاملة لمحرك محطة التل

رئيس مياه القناة: استمرار تركيب عدادات مسبوقة الدفع وصيانة شاملة لمحرك محطة التل

رئيس مياه القناة: استمرار تركيب عدادات مسبوقة الدفع وصيانة شاملة لمحرك محطة التل

رئيس مياه القناة: استمرار تركيب عدادات مسبوقة الدفع وصيانة شاملة لمحرك محطة التل

رئيس مياه القناة: استمرار تركيب عدادات مسبوقة الدفع وصيانة شاملة لمحرك محطة التل