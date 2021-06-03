شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات عين شمس: نجاح عملية فصل توأم ملتصق من بوروندي بمستشفى الدمرداش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نجاح عملية فصل التوأم البوروندي الملتصق، والتي أجريت بمستشفى الدمرداش الجامعي، تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وصرح الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي، بأن عملية فصل التؤام الملتصق أجريت مجاناً مع تحمل جامعة عين شمس كافة نفقات الإقامة والعلاج والرعاية الطبية.

ويبلغ عمر التوام الملتصق سنة و٣ أشهر وتم فصل مناطق الالتصاق في منطقة البطن والفخدين وبعض الأعضاء المشتركة في الجهاز الهضمي والتناسلي والبولي.

وأكد يوسف أن التحضير لإجراء الجراحة استغرق عام كامل منذ استقبال التؤام وعمرهم ٣ أشهر وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية تم التواصل مع مستشفيات جامعة عين شمس، نظراً لكفاءة الأطقم الطبية بها وخبرتهم في مجال عمليات فصل التوائم.

وأشاد يوسف بجهود الفريق الطبي وبخاصة الدكتور علاء الغنيمي استشاري جراحة الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس وهو طبيب مصري هاجر إلى فرنسا وتم إبرام بروتوكول أستاذ زائر معه ووشارك مع الفريق الطبي في إجراء هذه الجراحة الناجحة، وتم التواصل معه مباشرة وإرسال كافة التقارير الطبية والأشعات وغيرها وجاء خصيصاً من فرنسا للمشاركة في جراحة فصل التؤام .

وعقب العديد من الاجتماعات التحضيرية تم الاستقرار على إجراء الجراحة وعملية الفصل باستخدام تكنيك ممددات الأنسجة تحت إشراف أطباء قسم جراحة التجميل لتوفير أنسجة تكفي للجراحة وفصل كل توام بشكل منفصل وتم ذلك على عمليتين متتاليتين خلال الأشهر الستة الماضية.إلى حين الوصول لمرحلة عملية الفصل التام والتي استغرقت ١٦ ساعة قام فيها كل فريق طبي بدوره، بدءاً من جراحة التجميل ثم جراحة الجهاز الهضمي وجراحة الأطفال تحت إشراف د. أحمد مدحت ود. علاء الغنيمي، ثم فريق جراحة العظام والتخدير والرعاية المركزة.

وأكد يوسف أن حالة التوأم مستقرة ويخضعون للرعاية الطبية الكاملة.

نجاح عملية فصل التؤام البوروندي الملتصق بمستشفيات جامعة عين شمس