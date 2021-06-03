شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحجز الإداري على الجمعية وأعضائها..استقالة جماعية لمجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، برئاسة عفيفي محمد الفرماوي باستقالة جماعية لعدد من الجهات المعنية ومن ببنها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقليوبية.

وجاءت الاستقالة الجماعية احتجاجا على ما وصفوه بتهديدات الإدارة العامة للري بزفتى وهندسة الري ببنها التابعة لمديرية الري بالقليوبية بالحجز الإداري على الجمعية وأعضاء ورئيس مجلس إدارتها بمبلغ مالي قدره ٣ مليون و٦١٢ ألف و٧٩٣ جنيها مقابل حق انتفاع على الجمعية عن المدة من عام ١٩٩٦م وحتى عام ٢٠٢٠م، بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية رقم ١٩٢٥ سنه ١٩٦٩م والمادة ٥٦ من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩م، وصدور قرار تخصيص للجمعية من محافظ القليوبية الأسبق المستشار عدلي حسين برقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٤م ورخصة مباني عام ١٩٨٣م، وذلك في وضع مالي صعب للجمعية تسبب في عدم القدرة على صرف رواتب العاملين بها خلال الأشهر الأخيرة وربما الأشهر المقبلة بسبب تأثير وباء كورونا على إيرادات مشروعات الجمعية وتوقفها.

كما أرسل مجلس إدارة الجمعية استغاثة عاجلة لرئاسة مجلس الوزراء لوقف كافة الإجراءات والمخاطبات غير القانونية وإنقاذ الجمعية القائمة على الجهود التطوعية والأعمال الخيرية من الإنهيار وإنقاذ أعضاء مجلس إدارتها من التهديدات بالحجز على ممتلكاتهم الشخصية وإحالتهم للجهات القضائية رغم أن عملهم عمل تطوعي خالص .

وأشارت الاستغاثة إلى مخالفة المخاطبات الواردة للجمعية للواقع حيث أن المخاطبة الواردة لها باعتبارها نادى ذو نفع خاص بما يخالف الواقع بأنها جمعية تطوعية أهلية ذات نفع عام لا يجوز الحجز على ممتلكاتها بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢٥ لسنة ١٩٦٩م .

وجاءت الاستغاثة أيضا لحماية أكثر من ١٤ مسن من كبار السن من التشرد حيث يتم انفاق مبالغ مالية تصل إلى ٤٠٠ ألف سنويا، بالإضافة لدعم وزارة التضامن لدار المسنين بمبلغ ٤٨ ألف جنيه فقط والتهديد بغلق دار الأيتام وتشريد ١٧ فتاة يتيمة بدار عمر بن الخطاب التابعة للهلال الأحمر بقليوب والتهديد بغلق دار المغتربات من طالبات جامعه بنها والمعاهد والكليات الأخرى .

وأشارت الاستغاثة إلى وجود أنشطة مرتبطة بعدد من الجهات القضائية كمكتب الاستشارات الأسرية والرؤية للأطفال ومركز العلاج الطبيعي والحضانات بما يمثل كارثة إنسانية بالقليوبية.

واكد أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر أن جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية شاركت في أعمال الإغاثة بغزة مؤخرا وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ومن خلال عدد من المتطوعين بلغ عددهم ٦٠ متطوعا من طلاب الجامعات شاركوا في مساندة الدولة في دعمها لأهالى غزة .

كما شارك في مواجهة العديد من الكبوات والكوارث آخرها حادث قطار طوخ والذى قدم خلالها الهلال الأحمر دعما معنويا ونفسيا وماديا للمصابين والمتوفين وأسرهم وغيرها من الكوارث باعتبار أن جمعية الهلال الأحمر هي من أهم المؤسسات ذات الدور الفعال في الإغاثة والطوارئ.

مبنى الهلال الاحمر فى بنها