شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقدم 42 منحة جامعية مجانية في المجالات النووية للطلاب المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد رفيع المستوى من الخبراء المصريين والروس، اليوم الخميس، بتفقد المدرسة الفنية التكنولوجية النووية المتقدمة بمدينة الضبعة.

وأوضح الخبراء الروس لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عاطف سلامة ولإدارة المدرسة، أنه تمت الموافقة من الحكومة الاتحادية بروسيا على توفير ٤٢ منحة دراسية للطلاب المصريين في الجامعات النووية الروسية، وأن أولوية الاختيار ستكون لطلاب المتفوقين بالمدرسة ضمن المنح العلمية التي تقدمها الحكومة الروسية للطلاب المصريين.

مؤكدين كذلك أنه سيتم مناقشة مقترح تنظيم برامج تدريب ورفع كفاءة لخريجي المدرسة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي وذلك تحت مظلة الحكومة المصرية وفي إطار الشراكة الاستراتيجية وعمق الصداقة بين مصر وروسيا الاتحادية ليكون ذلك العام بداية الانطلاق الحقيقي نحو المشروع النووي السلمي.