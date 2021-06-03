شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدًا من جامعة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل الاجتماعي مع المجتمع المدنى ودعم روح الولاء والإنتماء لدى شباب مصر، استقبلت المنطقة الغربية العسكرية وفدًا من جامعة مرسى مطروح، حيث قاموا بزيارة القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية، كما عزفت الموسيقات العسكرية بعض العروض التي ألهبت حماس الحضور.

من جانبه، التقى قائد المنطقة الغربية العسكرية الوفد، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيدًا بدور جامعة مرسى مطروح ومشاركتها الفعالة في خدمة أهالي مرسى مطروح

وأعرب الوفد عن كامل سعادتهم بهذه الزيارة وشعورهم بالفخر والعزة بما تقوم به القوات المسلحة عامة والمنطقة الغربية العسكرية في حماية حدود مصر الغربية والتصدى بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفداَ من جامعة مرسى مطروح

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفداَ من جامعة مرسى مطروح

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفداَ من جامعة مرسى مطروح