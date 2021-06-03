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وزيرة الصحة تعلن تطعيم جميع العاملين بالسياحة بالبحر الأحمر ضد فيروس كورونا

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بلقاح ضد فيروس كورونا بالبحر الأحمر بنسبة 100 %.

وأضافت «زايد»، خلال تفقدها مع وزير السياحة ووزير الطيران الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة، أن الفرق الطبية بدأت في إعطاء الجرعة الثانية للعامىين بالسياحة بالبحر الأحمر، ومن المقرر تفقد مركز سحب عينات pcr للسائحين بالغردقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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