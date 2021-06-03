شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ينعى رئيس شركة مياه الشرب بعد وفاته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والذى وافته المنية اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب محافظ الشرقية في بيان، الخميس، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لفقدهم قيادة واعية ومستنيرة ساهمت في تحسين مستوى أداء العاملين بالشركة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال المحافظ إن الراحل الكريم تميز بدماثة الخلق، فكان مثالاً يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة لمرؤوسيه، وقائدا لكتيبة عمل إستطاعت أن تحدث نقله نوعية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حتي وافته المنية بعد رحلة عمل وعطاء استمرت لسنوات طويلة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.